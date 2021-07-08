Волков, сменивший российское гражданство: в Беларуси меня в полной мере ценят как атлета

Прыгун с шестом Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, рассказал о причинах своего решения.



«Здесь, в Беларуси, я чувствую, что меня в полной мере ценят как спортсмена, а не как в России, где ты просто участвуешь в соревнованиях, в которых нет людей из-за границы и о которых никто не говорит. России будто не нужны легкоатлеты, в ином случае она не допустила бы столь критических ошибок», – приводит слова 16-летнего Волкова Time.



В феврале 2021 года на турнире в Лодзи (Польша) Волков установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет. Волков показал результат 5,60 м. Предыдущее достижение принадлежало представителю Австралии Саше Зойе — 5,56 м. Матвей тренируется у своего отца Константина Волкова.

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