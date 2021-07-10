Артур Далалоян: не собираюсь заканчивать с большим спортом даже после Токио

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, планирует ли завершать карьеру после выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. В апреле 2021 года Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия.

«Я не собираюсь заканчивать с большим спортом даже сейчас, после Токио. Мне ещё позволяют здоровье и мой моральный настрой заниматься этим. Я ещё получаю удовольствие от процесса. Я всё ещё этим горю и не вижу смысла даже думать о чём-то другом. Конечно, я буду продолжать работать, буду стремиться к ещё большим успехам. Я ещё скажу своё слово», — приводит слова Далалояна сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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