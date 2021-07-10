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Гимнаст Далалоян признался, что испытывает психологические проблемы, связанные с травмой

Гимнаст Далалоян признался, что испытывает психологические проблемы, связанные с травмой
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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян признался, что испытывает психологические проблемы, связанные с травмой. В апреле 2021 года Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия.

«Если говорить конкретно про работу на снарядах, про работу с отскоками, то страха нет. Но я до сих пор не могу даже в голове себе представить, что выполню именно тот элемент, на котором произошёл разрыв — ту связку на вольных упражнениях. В голове пока не укладывается, как я вообще могу это сделать? Для меня это нереальная задача! Я спокойно представляю, как могу разбежаться, прыгнуть, толкнуться, что-то скрутить. Но вот именно связка, на которой я получил разрыв ахилла — даже представить не могу. Для меня это какой-то психологический барьер», — приводит слова Далалояна сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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