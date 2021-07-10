Мария Ласицкене выиграла первый старт после травмы

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Открытом Кубке Москвы по лёгкой атлетике (Мемориале Куца), проходившем в Олимпийском центре имени братьев Знаменских.

Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 метра. Второе место заняла Александра Ярышкина, опередившая Татьяну Ермаченкову по числу попыток. Результат обеих спортсменок – 1,84.

Для Ласицкене, вошедшей в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, это был первый старт на соревнованиях с 23 мая, когда она стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании. По возвращении в Москву на одной из тренировок Мария получила травму ноги. До Олимпиады Ласицкене примет участие ещё в двух стартах в Финляндии.