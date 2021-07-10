Мария Ласицкене — о подготовке к ОИ: не думала, что могу не успеть восстановиться

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала первый старт после травмы ноги. Спортсменка одержала победу на Открытом Кубке Москвы по лёгкой атлетике, показав результат 1,95 метра.

«Я оцениваю своё сегодняшнее выступление положительно, ведь у меня был долгий перерыв после травмы. Я рада, что травма меня не тревожит, и теперь я могу полноценно прыгать и участвовать в соревнованиях. До Олимпиады осталось совсем немного времени, поэтому мы сейчас бросаем все силы на подготовку к главному старту.

У меня очень хорошая группа поддержки и прекрасный тренер, семья. Я долго работала с реабилитологом Игорем Степановым, весь процесс восстановления проходил под контролем главного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова, поэтому не думала, что могу не успеть восстановиться.

Я знала, что должна делать, мне говорили, какие процедуры необходимо проходить и какие упражнения делать. Я думала только о хорошем, и поэтому мы общими усилиями вернулись в строй», — приводит слова Ласицкене ТАСС.