Мария Ласицкене — о подготовке к ОИ: не думала, что могу не успеть восстановиться

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала первый старт после травмы ноги. Спортсменка одержала победу на Открытом Кубке Москвы по лёгкой атлетике, показав результат 1,95 метра.
«Я оцениваю своё сегодняшнее выступление положительно, ведь у меня был долгий перерыв после травмы. Я рада, что травма меня не тревожит, и теперь я могу полноценно прыгать и участвовать в соревнованиях. До Олимпиады осталось совсем немного времени, поэтому мы сейчас бросаем все силы на подготовку к главному старту.
У меня очень хорошая группа поддержки и прекрасный тренер, семья. Я долго работала с реабилитологом Игорем Степановым, весь процесс восстановления проходил под контролем главного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова, поэтому не думала, что могу не успеть восстановиться.
Я знала, что должна делать, мне говорили, какие процедуры необходимо проходить и какие упражнения делать. Я думала только о хорошем, и поэтому мы общими усилиями вернулись в строй», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
- 10 июля 2021
-
21:57
-
21:09
-
20:53
-
20:32
-
19:17
-
19:00
-
17:54
-
17:20
-
16:53
-
13:32
-
12:08
-
09:58
-
00:16
- 9 июля 2021
-
23:51
-
23:29
-
22:50
-
22:36
-
21:26
-
21:03
-
20:46
-
19:08
-
18:20
-
12:23
-
10:25
-
10:22
-
09:56
- 8 июля 2021
-
23:09
-
21:22
-
17:23
-
16:47
-
15:32
-
13:15
-
10:15
-
08:39
- 7 июля 2021
-
23:47