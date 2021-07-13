Полиция проводит проверку по факту оскорблений ученицы тренером по синхронному плаванию

В московской области в СК «Звезда» произошёл скандальный инцидент между многократной чемпионкой России по синхронному плаванию в дуэтах Галиной Черкашиной, занимающейся тренерской деятельностью, и родителями одной из учениц, которые обвиняют её в оскорблениях своей дочери, в разбирательство произошедшего уже подключилась полиция. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«В январе мы приняли решение уйти в другую школу. На тот момент я не совсем ещё понимала, что такого страшного происходило на тренировках. Только потом она сказала мне, что Галина Игоревна её оскорбляла при других детях и даже однажды ударила по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм. Дочка объяснила, что раньше говорить об этом она боялась», — заявила родительница.
Но просто забрать ребёнка из школы не удалось, у тренера осталась книжка спортсмена и доверенность. Марина написала тренеру и попросила вернуть документы. Однако женщина столкнулась со странной реакцией. «Вашему ребёнку вещи отдавали, она одета как бомж» и «вы её кормите дерьмом» — именно такие сообщения получила мама девочки в переписке с тренером.
В свою очередь, тренер от своих слов не отказывается и подтвердила, что Катя ходила в поношенной одежде, не доедала, и на неё жалко было смотреть, а на последних сборах она воровала у других детей деньги и кукол и прятала в свой чемодан. Однажды тренер заметила гематому у девочки и сказала матери, что обратится в опеку. С тех пор она перестала приводить ребёнка на занятия. Именно такой версии придерживается Черкашина.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, которая подключилась к делу после заявления от мамы 10-летней девочки.
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