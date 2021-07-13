Побивший рекорд Карякина американец Мишра проиграл в первом раунде Кубка мира в Сочи

Самый юный гроссмейстер в истории, американец Абхиманью Мишра покинул соревнования Кубка мира ФИДЕ, которые проходят в Сочи, проиграв 37-летнему грузину Баадуру Джобава в первом раунде турнира. Матч завершился со счётом 1,5:0,5 в пользу Джобава. В следующем раунде Джобава сразится с экс-чемпионом США Сэмом Шенклендом.
Ранее Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером мира в истории, побив рекорд россиянина Сергея Карякина, установленный почти 20 лет назад. Тогда Карякин получил наивысший титул в шахматах в возрасте 12 лет и 7 месяцев, Мишре это удалось в 12 лет и неполных 5 месяцев.
Соревнования Кубка мира ФИДЕ проводятся по нокаут-системе. На первом этапе в борьбу вступили 156 участников и 78 участниц. Они разбиты по парам и играют мини-матчи из двух партий с классическим контролем времени. В случае ничейного результата 14 июля состоится тай-брейк — дополнительные партии с укороченным контролем времени.
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