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Сергей Тетюхин станет руководителем «Белогорья»

Сергей Тетюхин станет руководителем «Белогорья»
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Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин займёт должность руководителя волейбольной команды «Белогорье», сообщается на сайте правительства Белгородской области.

Тетюхин сменит Геннадия Шипулина, который ранее возглавлял клуб. На данный момент Тетюхин в качестве генерального менеджера сборной России готовится к Олимпийским играм. Временно исполнять его обязанности в клубе будет Александр Косарёв.

Тетюхин в составе сборной России стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призёром Олимпийских игр, серебряным призёром чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002). За «Белогорье» Тетюхин выступал с 2011 по 2018 год. В составе белгородской команды Тетюхин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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