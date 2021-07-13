Сергей Тетюхин станет руководителем «Белогорья»

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин займёт должность руководителя волейбольной команды «Белогорье», сообщается на сайте правительства Белгородской области.
Тетюхин сменит Геннадия Шипулина, который ранее возглавлял клуб. На данный момент Тетюхин в качестве генерального менеджера сборной России готовится к Олимпийским играм. Временно исполнять его обязанности в клубе будет Александр Косарёв.
Тетюхин в составе сборной России стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призёром Олимпийских игр, серебряным призёром чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002). За «Белогорье» Тетюхин выступал с 2011 по 2018 год. В составе белгородской команды Тетюхин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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