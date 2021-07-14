Анастасия Парамзина не поехала в Сочи из-за ковида

Российская шахматистка Анастасия Парамзина сообщила в «Фейсбуке», что пропустила Высшую лигу чемпионата России из-за болезни после заражения коронавирусной инфекцией. Теперь ей придётся пропустить и Кубок мира — проблемы со здоровьем всё ещё дают о себе знать.

«Хорошо уже то, что я покинула реанимацию, самое опасное позади. Пора восстановиться и позаботиться о себе. Нет ничего важнее здоровья. Мы все это знаем, но мы слишком заняты, чтобы уделять этому достаточно внимания», — написала шахматистка в социальной сети.



Соперница Парамзиной в первом круге Кулкарни из Индии получила победу без игры. Значит, уже известна одна пара второго круга: Погонина — Кулкарни.