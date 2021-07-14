Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире в Финляндии
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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене одержала победу на первом международном турнире после травмы. Соревнования прошли в Финляндии.
Для победы Ласицкене потребовалось достичь результата в 1,91 метра. После этого она с первой попытки преодолела планку на высоте 1,96 и 2,00 метра. Второе место заняла представительница Греции Татьяна Гусин с результатом в 1,88 метра, третьей стала американка Иника Макферсон (1,85 метра).
28-летняя Ласицкене, вошедшая в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио (Япония), получила травму после того, как стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании. По возвращении в Москву на одной из тренировок Мария повредила ногу.
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