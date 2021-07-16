Карякин, Карлсен и Грищук вышли в третий круг Кубка мира ФИДЕ

В Сочи сыграны ответные партии второго круга Кубка мира ФИДЕ. Большинство фаворитов уверенно прошли в третий круг. Чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, россияне Александр Грищук, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, украинец Антон Коробов, израильтянин Борис Гельфанд и другие известные спортсмены победили соперников, уступающих им по рейтингу.
В женском турнире индианка Дронавалли Харика и россиянка Валентина Гунина вышли в третий круг без борьбы, так как их соперницы снялись со вторых партий второго раунда из-за недомогания.
Судьба 30 матчей – 22 у мужчин и восьми у женщин — решится завтра, 17 июля, на тай-брейке. Первые партии 1/32 финала состоятся 18 июля.
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