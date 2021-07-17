«Совершенно другая точка зрения». Хайо Зеппельт снял новый фильм о допинге

Автор документальных фильмов о допинге в российском спорте журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт снял новое расследование, доказывающее, что спортсмены могут стать допингистами непреднамеренно. Документальный фильм «Допинг — совершенно секретно: виновен» будет показан в эфире ARD в эти выходные.
«Обычно мы преследуем международные допинговые сети, сообщая о коррупции в спорте и допинге в разных странах, например, в России. На этот раз у нас совершенно другая точка зрения», — приводит слова Зеппельта ABC.
Основной героиней фильма стала австралийская пловчиха Шайна Джек, чей допинг-тест накануне чемпионата мира 2019 года показал положительный результат на лигандрол. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил наказание вдвое. Но, несмотря на незначительное количество препарата в организме и доказательства, что Джек намеренно не употребляла допинг, ВАДА обжаловала мягкость двухлетней дисквалификации Шайны.
В фильме Зеппельт с помощью Кёльнской антидопинговой лаборатории проводит исследование возможности попадания допинга в организм через кожу. В ходе тестов на кожу спортсменов наносили небольшое количество запрещённых веществ, чтобы имитировать рукопожатие или объятия человека, контактировавшего с допингом. Через несколько часов спортсмены сдали тесты, которые показали положительные результаты на допинг. У некоторых допинг в моче можно было обнаружить даже через две недели. О подобной возможности Зеппельт, по его словам, узнал, но не поверил ещё в 2016 году.
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