«У меня есть секретное оружие». Швейцарский спринтер объяснил рекорд в беге на 100 метров

30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон, ранее поставивший нашумевший рекорд Европы на стометровке, раскрыл секрет продемонстрированного результата.
«У меня есть секретное оружие, это мои новые шиповки с карбоновым покрытием. Когда я впервые примерил эту обувь, то попробовал пробежать спринтерские 30 метров. Обычно я бегал эту дистанцию за 2,8 секунды, а в этой обуви я пробежал за 2,6 секунды», — приводит слова Уилсона Radio Lac.
Напомним, Уилсон на турнире в Атланте пробежал дистанцию в 100 метров за 9,84 секунды, установив рекорд Европы. Позднее многие эксперты поставили под сомнение сенсационный результат швейцарца. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире. Также Алекс на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.
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