Автор сенсационного рекорда в беге на 100 метров попал на видео с отстранённым тренером

30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон, ранее поставивший нашумевший рекорд Европы на стометровке, был замечен на видео со скандально известным специалистом Рэймондом Стюартом. Известно, что это довольно свежий ролик, но он был сделан до сенсационного выступления Уилсона в США.

В 2010 году Стюарт, который тогда был наставником американских и ямайских атлетов, был пожизненно отстранён от тренерской деятельности за транспортировку и последующее использование запрещённых препаратов для подготовки своих подопечных к соревнованиям.

Автор сенсационного рекорда в беге на 100 метров попал на видео с отстранённым тренером Фото: https://www.blick.ch/

Напомним, Уилсон на турнире в Атланте пробежал дистанцию в 100 метров за 9,84 секунды, установив рекорд Европы. Позднее многие эксперты поставили под сомнение сенсационный результат швейцарца. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире. Также Алекс на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.