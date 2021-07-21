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Стали известны соперницы россиянок в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Стали известны соперницы россиянок в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
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На женском Кубке мира по шахматам в Сочи завершился третий круг и определились пары 1/8 финала с участием россиянок.

Шахматы. Кубок мира. Сочи. 1/8 финала. Пары с участием россиянок
Александра Горячкина (Россия) — Антоанета Стефанова (Болгария).
Алина Кашлинская (Россия) — Динара Садуакасова (Казахстан).
Полина Шувалова (Россия) — Нана Дзагнидзе (Грузия).
Александра Костенюк (Россия) — Мария Музычук (Украина).
Валентина Гунина (Россия) — Нино Бациашвили (Грузия).
Катерина Лагно (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Женский Кубок мира по шахматам в Сочи завершится 4 августа. Победитель и финалист мужского Кубка мира получат путёвки в турнир претендентов. У женщин в кандидатский турнир выйдут три лучшие участницы.

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