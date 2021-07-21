Британские синхронистки снялись в фотосессии под водой в поддержку социальной кампании

Британские синхронистки Кейт Шортман и Иззи Торп приняли участие в фотосессии для социального проекта «Сила — это красиво».

«Мы очень гордимся и считаем честью участвовать в кампании „Сила — это красиво“ (»Strong is beautiful"), и надеемся, что сможем вдохновить людей (особенно молодых девушек) продолжать заниматься спортом, даже если это означает развитие более мускулистого телосложения, которое неизбежно происходит, если вы являетесь профессиональным спортсменом.



Продолжать вовлекать людей в спорт очень важно для психического и физического здоровья! Независимо от чьего-либо естественного типа телосложения, мы хотим, чтобы люди стремились к стандартам здорового тела!» — подписали фото синхронистки.

Фотографии можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Кейт Шортман и Иззи Торп.