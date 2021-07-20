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Чепик высказался о том, почему Ефимова не отобралась на ОИ на свою коронную дистанцию

Чепик высказался о том, почему Ефимова не отобралась на ОИ на свою коронную дистанцию
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил решение не ставить титулованную российскую пловчиху Юлию Ефимову на её коронную дистанцию 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио (Япония). На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.

«Когда принимаешь какой-то закон, его надо исполнять. Иначе грош ему цена. Было всем известно, что отбор на Олимпиаду проходит в апреле на чемпионате России. У нас это всегда так. Значит, надо было отбираться тогда. Если мы сегодня станем делать перестановки силовым путём, то что скажут остальные спортсмены? То в женском брассе кого-то поменяем, потом — в мужском кроле, затем — на спине перетасуем людей волевым усилием. Но для чего тогда принимать закон? А отбор — это и есть закон. Главный тренер, исходя из объективных вещей, может принять решение в том случае, если согласны спортсмен и тренер.

Кто-то не согласен? Значит, надо убеждать. Но в данном случае мы не получали никаких предложений от Юли, мол, давайте сделаем таким образом. Очевидно, Ефимовой стоило бы подойти к Темниковой. Договорились бы между собой. Всё должно было пройти на добрых началах. Ведь это Олимпиада. У многих спортсменов она даже раз в жизни не бывает. И лишать человека олимпийской путёвки — это несправедливо», — цитирует Чепика «Матч ТВ».

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