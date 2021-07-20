Чепик высказался о том, почему Ефимова не отобралась на ОИ на свою коронную дистанцию

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил решение не ставить титулованную российскую пловчиху Юлию Ефимову на её коронную дистанцию 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио (Япония). На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.

«Когда принимаешь какой-то закон, его надо исполнять. Иначе грош ему цена. Было всем известно, что отбор на Олимпиаду проходит в апреле на чемпионате России. У нас это всегда так. Значит, надо было отбираться тогда. Если мы сегодня станем делать перестановки силовым путём, то что скажут остальные спортсмены? То в женском брассе кого-то поменяем, потом — в мужском кроле, затем — на спине перетасуем людей волевым усилием. Но для чего тогда принимать закон? А отбор — это и есть закон. Главный тренер, исходя из объективных вещей, может принять решение в том случае, если согласны спортсмен и тренер.

Кто-то не согласен? Значит, надо убеждать. Но в данном случае мы не получали никаких предложений от Юли, мол, давайте сделаем таким образом. Очевидно, Ефимовой стоило бы подойти к Темниковой. Договорились бы между собой. Всё должно было пройти на добрых началах. Ведь это Олимпиада. У многих спортсменов она даже раз в жизни не бывает. И лишать человека олимпийской путёвки — это несправедливо», — цитирует Чепика «Матч ТВ».

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