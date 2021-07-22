Симона Байлз поздравила бойфренда с днём рождения

Американская гимнастка Симона Байлз поздравила с днём рождения Джонатана Оуэнса, игрока в американский футбол.

«Здесь, в Японии, уже наступил день рождения моего любимого человека. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТКА. Я тебя очень люблю. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать, когда вернусь домой! Спасибо, что поддерживал меня, помогал оставаться в здравом уме в самые безумные времена. Ты мой слушатель, которому я могу высказаться, тот, с кем можно весело провести время и разделить лучшие воспоминания. Не знаю, почему мне так повезло и что бы я делала без тебя! Но я надеюсь, что у тебя будет самый лучший день на свете. Не слишком веселись без меня, навсегда твоя, С», — подписала совместные фотографии Байлз.

Фотографии можно посмотреть в инстаграме Симоны Байлз.