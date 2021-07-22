Сергей Иванов перешёл в ГК ЦСКА

Пресс-служба столичного армейского гандбольного клуба сообщила о подписании контракта со спортсменом Сергеем Ивановым.

«20 лет, 196 см, левша, правый полусредний, Россия, предыдущий клуб — СКИФ», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 20-летний правый полусредний выступал за клуб СКИФ из Краснодара.

В сезоне-2020/2021 Сергей Иванов сыграл 31 игру, в которых забросил 88 мячей.

Недавно он принимал участие в чемпионате Европы по пляжному гандболу, на котором сборная России взяла бронзовые медали. Сергей является кандидатом в национальную команду по классическому гандболу.

Иванов хорошо знаком с новым тренером ЦСКА Олегом Ходьковым по работе в СКИФе.