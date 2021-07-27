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Есипенко проиграл Карлсену в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Есипенко проиграл Карлсену в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
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Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке в 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Партии в рапид и блиц завершились вничью, в армагеддоне сильнее оказался Карлсен.

Ранее в четвертьфинал вышли россияне Владимир Федосеев и Сергей Карякин, обыгравшие на тай-брейке серба Велимира Ивича и француза Максима Вашье-Лаграва соответственно. В следующем раунде Федосеев сыграет с иранцем Амином Табатабаи, Карякин — с американцем Сэмюэлем Шенклендом.

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.

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