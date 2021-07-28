Вопрос о статусе членства ВФЛА будет рассмотрен на Конгрессе World Athletics в ноябре

В первый день Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, заседание которого проходит в Токио, был заслушан отчёт Рабочей группы World Athletics, которая сообщила о хорошем прогрессе в восстановлении Всероссийской федерации лёгкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА.
В отчёте Рабочая группа подтвердила, что ВФЛА добилась хорошего прогресса в выполнении намеченных задач и ключевых показателей эффективности, определенных в Стратегическом плане восстановления. Также было отмечено, что оплата затрат World Athletics происходит своевременно. Рабочая группа надеется, что ВФЛА продолжит движение в том же направлении, чтобы выполнить оставшиеся задачи, необходимые для восстановления членства в международной федерации.
Совет World Athletics решил, что вопрос о статусе членства ВФЛА будет включен в повестку дня 53-го Конгресса Всемирной легкоатлетической ассоциации, который состоится в ноябре 2021 года. Процесс получения нейтрального статуса (ANA) пока остаётся в силе, в ноябре будет рассмотрен вопрос о сохранении или пересмотре квоты ANA в 10 спортсменов на 2022 год, которая применяется на Олимпийских играх в Токио и некоторых других стартах.
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