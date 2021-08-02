Федерация дзюдо Азербайджана уволила весь тренерский штаб после ОИ-2020

Федерация дзюдо Азербайджана отправила в отставку весь тренерский состав сборной команды по этому виду спорта. Причиной стало провальное выступление на Олимпийских играх в Токио.

«Вследствие неудачного выступления мужской сборной по дзюдо на Олимпиаде в Токио весь тренерский штаб сборной отправлен в отставку. Таким образом, все его помощники, включая главного тренера украинца Руслана Машуренко, были уволены из команды. Также было решено, что зарплата высокооплачиваемых дзюдоистов будет выплачиваться в соответствии с их результатами на престижных международных соревнованиях за последний год. Главный тренер молодежной сборной по дзюдо Эльчин Исмаилов временно назначен тренером мужской сборной по дзюдо», — сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана.

В Токио отправились семь азербайджанских дзюдоистов. Ни один из них не завоевал ни одной медали. В женских соревнованиях Ирина Киндзерская (свыше 78 кг). выиграла бронзу.