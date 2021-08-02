Федерация дзюдо Азербайджана уволила весь тренерский штаб после ОИ-2020

Федерация дзюдо Азербайджана отправила в отставку весь тренерский состав сборной команды по этому виду спорта. Причиной стало провальное выступление на Олимпийских играх в Токио.
«Вследствие неудачного выступления мужской сборной по дзюдо на Олимпиаде в Токио весь тренерский штаб сборной отправлен в отставку. Таким образом, все его помощники, включая главного тренера украинца Руслана Машуренко, были уволены из команды. Также было решено, что зарплата высокооплачиваемых дзюдоистов будет выплачиваться в соответствии с их результатами на престижных международных соревнованиях за последний год. Главный тренер молодежной сборной по дзюдо Эльчин Исмаилов временно назначен тренером мужской сборной по дзюдо», — сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана.
В Токио отправились семь азербайджанских дзюдоистов. Ни один из них не завоевал ни одной медали. В женских соревнованиях Ирина Киндзерская (свыше 78 кг). выиграла бронзу.
- 2 августа 2021
-
18:30
-
17:21
-
16:58
-
13:34
-
13:08
-
11:00
-
10:50
-
10:32
-
10:27
-
10:22
-
09:41
- 1 августа 2021
-
20:18
-
20:02
- 31 июля 2021
-
20:02
-
15:37
-
13:17
-
11:33
-
11:31
-
10:15
- 30 июля 2021
-
21:51
-
20:32
-
19:13
-
18:34
-
14:45
-
14:12
-
14:02
-
10:00
-
00:12
- 29 июля 2021
-
19:54
-
19:24
-
16:29
-
15:55
-
13:00
-
11:20
- 28 июля 2021
-
20:26