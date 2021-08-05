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Карлсен завоевал бронзу Кубка мира по шахматам, обыграв Федосеева

Карлсен завоевал бронзу Кубка мира по шахматам, обыграв Федосеева
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал бронзовым призёром Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. В матче за третье место Карлсен в двух партиях с классическим контролем времени одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым со счётом 2:0.

В финал Карлсена не пустил польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, который и стал победителем турнира. Полуфинал Карлсена и Дуды завершился победой поляка на тай-брейке – 2,5:1,5. В финале, который завершился ранее сегодня, 5 августа, Ян-Кшиштоф обыграл россиянина Сергея Карякина в двух партиях в классические шахматы – 1,5:0,5.

Напомним, что Дуда и Карякин как финалисты Кубка мира гарантировали себе участие в турнире претендентов 2022 года.

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