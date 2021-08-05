Филатов: то, что Карякин с первого же шанса отобрался в турнир претендентов — достижение

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подвёл итоги Кубка мира по шахматам, который прошёл в Сочи.

Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, который в финале обыграл россиянина Сергея Карякина. Оба шахматиста гарантировали себе участие в турнире претендентов 2022 года. Бронзовым призёром стал норвежец Магнус Карлсен, который в матче за третье место нанёс поражение россиянину Владимиру Федосееву.

«Моё впечатление, что Карякин и Федосеев показали высокий класс игры. И то, что Карякин с первой же возможности отобрался в турнир претендентов — достижение. То, что Федосеев показал достойный результат, говорит о том, что он может войти в состав сборной России.

Поставленные задачи шахматисты решили. И то, что турнир проведён на высочайшем уровне, и пандемия коронавируса была преодолена нашим турниром и не помешала — это тоже успех», — приводит слова Филатова ТАСС.