Ирина Винер-Усманова оценила шансы сестёр Авериных на продолжение карьеры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о возможности продолжения профессиональной карьеры сестёр Авериных – Дины и Арины.
«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением. В данном случае я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках. Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря её железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется.
Я знаю, что эти девочки обожают художественную гимнастику. Они от неё не устают, они получают от неё удовольствие так же, как я иногда. Но не устаю. Поэтому мы с ними очень схожи. У Дины всё будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя. А Ариша, наверное, останется и будет выступать на чемпионате мира, который пройдёт в октябре там же в Японии», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
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