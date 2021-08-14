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Американскую гимнастку Симону Байлз покусала немецкая овчарка

Американскую гимнастку Симону Байлз покусала немецкая овчарка
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симону Байлз пострадала от взаимодействия с немецкой овчаркой. Собака сильно укусила её в руку, Симона показала степень ранения.

Американскую гимнастку Симону Байлз покусала немецкая овчарка

Американскую гимнастку Симону Байлз покусала немецкая овчарка

Фото: https://instagram.com/simonebiles?utm_medium=copy_link

«Немецкие овчарки не любят играть… Я всю жизнь росла с этими собаками, меня никогда не кусали. Но эта собака на ферме, видимо, сказала мне: «Не сегодня». Смеюсь, пошла к врачу, чтобы сделать прививку от столбняка», — написала Байлз в «сториз» своего «инстаграма».

На прошедших Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Байлз завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне. Она досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке из-за психологических проблем. После чего Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях.

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