Гимнастку Байлз раскритиковали за позицию по поводу абортов. Симона жёстко ответила

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз разъяснила свою позицию по поводу абортов. Ранее гимнастка разместила в «сториз» своего «инстаграма» мнение по поводу абортов. «Я уже знаю, что мои слова вызовут бурную реакцию, и я даже могу потерять своих подписчиков. Но я – сторонница выбора. Твоё тело – это твой выбор. Также сразу отвечу тем, кто скажет: «Просто отдавайте ребёнка на усыновление». Это не так просто, поверьте мне, система приёмных семей сломана, это тяжело для детей, усыновление стоит многого», — высказалась Байлз.
Позднее, после волны критики со стороны пользователей, американка уточнила свою позицию. «Не истолковывайте мои слова неверно. Я не говорила, что поддерживаю прерывание беременности и передачу детей в приёмную семью тоже. Я имела в виду, что вы сами должны контролировать своё тело и не идти на поводу чужого мнения.
Публикация доступна в «твиттере» Симоны Байлз.
Я всегда поддерживала и буду поддерживать приёмных детей. Я была одной из них. Я всегда буду защищать приёмных детей и систему, но вы не знали бы этого, потому что вы не следуете по моим стопам, вам просто нравится открывать рот. Также, если вы пользуетесь фальшивой учётной записью, то даже не вступайте со мной в диалог. Вы меня бесконечно бесите. Я закончила и считаю, что это моё извержение негатива – уместно, потому что ты искажаешь мои слова», — ответила Байлз на злой твит подписчика, который сразу же его удалил.
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