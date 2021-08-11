Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастку Байлз раскритиковали за позицию по поводу абортов. Симона жёстко ответила

Гимнастку Байлз раскритиковали за позицию по поводу абортов. Симона жёстко ответила
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз разъяснила свою позицию по поводу абортов. Ранее гимнастка разместила в «сториз» своего «инстаграма» мнение по поводу абортов. «Я уже знаю, что мои слова вызовут бурную реакцию, и я даже могу потерять своих подписчиков. Но я – сторонница выбора. Твоё тело – это твой выбор. Также сразу отвечу тем, кто скажет: «Просто отдавайте ребёнка на усыновление». Это не так просто, поверьте мне, система приёмных семей сломана, это тяжело для детей, усыновление стоит многого», — высказалась Байлз.

Позднее, после волны критики со стороны пользователей, американка уточнила свою позицию. «Не истолковывайте мои слова неверно. Я не говорила, что поддерживаю прерывание беременности и передачу детей в приёмную семью тоже. Я имела в виду, что вы сами должны контролировать своё тело и не идти на поводу чужого мнения.

Публикация доступна в «твиттере» Симоны Байлз.

Я всегда поддерживала и буду поддерживать приёмных детей. Я была одной из них. Я всегда буду защищать приёмных детей и систему, но вы не знали бы этого, потому что вы не следуете по моим стопам, вам просто нравится открывать рот. Также, если вы пользуетесь фальшивой учётной записью, то даже не вступайте со мной в диалог. Вы меня бесконечно бесите. Я закончила и считаю, что это моё извержение негатива – уместно, потому что ты искажаешь мои слова», — ответила Байлз на злой твит подписчика, который сразу же его удалил.

Новость по теме
В семье Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпиады-2020
Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021