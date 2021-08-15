Пловец из США Кейлеб Дрессел показал, как тренируется в бассейне вместе с собакой

Американский пловец Кейлеб Дрессел опубликовал в «Инстаграме» видео, где он вместе со своей собакой тренируется в 25-метровом бассейне.
Публикация доступна в «инстаграме» Кейлеба Дрессела.
«Кто-нибудь, засеките время, она создана для плавания, но не для скорости», — написал Дрессел в своём «инстаграме».
В комментариях к видео отметились известные коллеги Дрессела. «Старт всё ещё лучше, чем у меня», — пошутил другой пловец из США Роберт Финке. «Так ты что не единственный Дрессел, который дал мне прикурить?» — написал австралиец Кайл Чалмерс. «Потрясающе! Она наверняка размазала бы меня на 25-метровой дистанции», — отреагировала шведская пловчиха Сара Шёстрем.
Отметим, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Дрессел завоевал в общей сложности пять золотых наград (3 личных и 2 командные).
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