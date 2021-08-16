Серебряный призёр Олимпиады в Токио гандболистка Дарья Дмитриева приостановила карьеру

Серебряный призёр Олимпиады в Токио капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановит карьеру до 1 января 2022 года.
«У меня накопилась усталость – и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами). Выступала за сборную России трёх возрастов. Спустя годы всё это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали», — приводит слова гандболистки сайт ЦСКА.
Генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян сообщил, что Дарья выражала желание временно приостановить карьеру ещё до Олимпиады, в конце прошлого сезона.
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