Синхронистка Субботина заменит Ромашину в дуэте с Колесниченко на чемпионате мира

Российская синхронистка, чемпионка мира Варвара Субботина будет выступать в дуэте со Светланой Колесниченко на майском чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония), заменив Светлану Ромашину.

«Нам надо отдохнуть всем. Те, кто сказал, что хочет закончить карьеру, им просто надо отдохнуть. Мы, тренеры, не можем позволить себе сказать, что мы уходим. Уже пытаюсь распланировать три года, где что оставить. Планируем в мае выступить на чемпионате мира — в дуэт снова встанет Варвара Субботина со Светланой Колесниченко, они уже выступали вместе. Субботина выступит с двумя соло», — приводит слова тренера дуэта Татьяны Данченко «Р-Спорт».

На Олимпийских играх в Токио Колесниченко в дуэте со Светланой Ромашиной завоевала золото в этой дисциплине.

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