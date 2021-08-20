Президент Федерации гандбола России: на Олимпиаде надо было обыгрывать Швецию в группе

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о том, будет ли участвовать в выборах, а также о причинах поражения женской сборной России в финале Олимпийских игр в Токио.
«Я же не самовыдвиженец, пока не могу сказать, буду ли участвовать в выборах. У меня есть Московская областная федерация, которая должна меня выдвинуть.
Почему девочки проиграли финал на Олимпиаде? Был повтор ошибок, когда одни гандболистки переиграли, а те, кто мог заменить — не доиграли. У нас было на несколько часов меньше отдыха. После полуфинала девушки только в час ночи доехали до деревни, никто не заснул до утра, а потом сразу началась подготовка к француженкам. Турнирная судьба могла сложиться по-другому, если бы мы не проиграли Швеции и заняли бы первое место в группе, был бы совсем другой соперник. Надо было побеждать. Расширенный состав сборной обновится на две трети», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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