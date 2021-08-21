Вархольм объяснил свои слова о шиповках с трамплинами, которые использовали на ОИ-2020

Олимпийский чемпион в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм объяснил свой комментарий о шиповках с трамплинами.
На Олимпийских играх в Токио (Япония) после финала в беге на 400 метров с барьерами спортсмен раскритиковал новые высокотехнологичные шиповки Nike, которые использовали на Играх-2020 его соперники — американец Рай Бенджамин и бразилец Алисон Дос Сантос.
«То, что я сказал, было неправильно понято. Я сказал это на эмоциях после забега, а потом мои цитаты разлетелись по всему интернету. Это не было моим планом.
Какая обувь самая лучшая? Я не знаю. Возможно, Nike. Хотя и мои Puma, возможно, так же хороши, но дело не в этом.
Когда сейчас кто-то показывает хороший результат или рекорд, все спрашивают тебя, из-за обуви ли это. Люди как будто бы не доверяют твоим собственным силам.
Конечно, от зрителей мы хотим чувствовать доверие, но, с другой стороны, по ту сторону экрана никто не хочет быть обманутым.
В лёгкой атлетике мы всегда имеем возможность сравнивать. Сейчас такое время, когда технологии серьёзно двигают результаты вперёд, хотя всё же этот вопрос довольно дискуссионный», — сказал Вархольм в интервью Reuters.
Вархольм, который ранее заявил, что не пользовался «супершипами» на Олимпийских играх в Токио, на дистанции 400 м с барьерами установил мировой рекорд — 45,94 секунды.
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