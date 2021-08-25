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Украинская фехтовальщица Харлан рассказала, почему отказалась от российского гражданства

Украинская фехтовальщица Харлан рассказала, почему отказалась от российского гражданства
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Олимпийская чемпионка, украинская фехтовальщица Ольга Харлан назвала причину решения отказаться от российского гражданства, которое ей предлагали 9 лет назад.

«Я отказалась, потому что не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная.

Хотя давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких. Я никогда не думаю: «А вот если бы я сделала по-другому...». Всё делается так, как и должно быть. С того момента, когда мне предложили смену гражданства, я выиграла четыре чемпионата мира и ещё четыре чемпионата Европы», — приводит слова Харлан Tribuna.

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