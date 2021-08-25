«Тебя в любом случае осудят». Ольга Харлан — о фото с российскими спортсменками

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о скандале с совместной фотографией своей соотечественницы Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.

На Играх-2016 Харлан стояла на одном пьедестале почёта с россиянками Яной Егорян и Софьей Великой.

«Спорт вне политики? О боги, я не буду это комментировать. Как бы я ни прокомментировала, будет плохо. Эта фраза, ситуация… У меня есть своё твёрдое мнение, но я не буду его говорить. Тебя в любом случае осудят.

Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: «Как ты можешь стоять под их гимн?». Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше. «Спорт вне политики» – это субъективная штука. Сложно.



Поскольку практически каждый из нас представляет какую-то военную организацию, армию и так далее, у каждого был инструктаж. Но когда ты на пьедестале, то уже плохо представляешь, что делаешь. Не думаешь о последствиях. Плюс опыта у кого-то нет», — приводит слова Харлан «Трибуна».