Всероссийская федерация волейбола хочет продлить контракты с Саммельвуо и Бузато
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Всероссийская федерация волейбола планирует продлить контракты с главными тренерами мужской и женской сборных страны Туомасом Саммельвуо и Серджио Бузато. Федерация не имеет претензий к работе специалистов, а медальный план в волейболе на Олимпийских играх в Токио (Япония) был выполнен.
«Итоги Олимпийских игр будем подводить после чемпионатов Европы, но у нас две серебряные медали. Президиумом федерации был поставлен план: завоевать две медали. Можно сказать, что план выполнен. Ну а нюансы мы будем обсуждать с тренерским советом и президиумом. Контракты Туомаса Саммельвуо и Серджио Бузато заканчиваются в декабре, вопрос продления будет на рассмотрении президиума. У нас претензий к их работе нет», — приводит слова Шевченко «РИА Новости».
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