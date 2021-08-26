Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Всероссийская федерация волейбола хочет продлить контракты с Саммельвуо и Бузато

Всероссийская федерация волейбола хочет продлить контракты с Саммельвуо и Бузато
Комментарии

Всероссийская федерация волейбола планирует продлить контракты с главными тренерами мужской и женской сборных страны Туомасом Саммельвуо и Серджио Бузато. Федерация не имеет претензий к работе специалистов, а медальный план в волейболе на Олимпийских играх в Токио (Япония) был выполнен.

«Итоги Олимпийских игр будем подводить после чемпионатов Европы, но у нас две серебряные медали. Президиумом федерации был поставлен план: завоевать две медали. Можно сказать, что план выполнен. Ну а нюансы мы будем обсуждать с тренерским советом и президиумом. Контракты Туомаса Саммельвуо и Серджио Бузато заканчиваются в декабре, вопрос продления будет на рассмотрении президиума. У нас претензий к их работе нет», — приводит слова Шевченко «РИА Новости».

Новость по теме
Бузато: российский волейбол должен доминировать в мире. Это обязательно
Новость по теме
Главный тренер волейбольной сборной России: понимаем, что сделали великое дело
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021