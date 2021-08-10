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Главный тренер волейбольной сборной России: понимаем, что сделали великое дело

Главный тренер волейбольной сборной России: понимаем, что сделали великое дело
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Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммельвуо высказался о выступлении команды на Олимпийских играх в Токио.

«Хорошо встретили в Москве, и тут, в Петербурге. Понимаем, что сделали великое дело, и мы все очень рады, что сделали это за страну, за российский волейбол. Это уникальные эмоции. Даже с учётом того, что могли сделать ещё что-то чуть-чуть лучше. Но мы очень здорово играли.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые постоянно смотрели. Как мне говорили, в четвертьфинале с Канадой, когда игра была в 3:00 по России, многие просыпались. Пустые трибуны для нас не были пустыми. Мы, конечно, чувствовали эту поддержку. Огромное спасибо за поддержку во время всего турнира. Это очень здорово», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Российские волейболисты стали серебряными призёрами Олимпийских игр – 2020 в Токио. В финальном матче подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли сборной Франции.

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