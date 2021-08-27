Серебряная медаль Тимановской с Европейских игр продана на eBay за $ 21 тыс.

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она выставила на продажу 9 августа, была продана на аукционе eBay за $ 21 тыс. Награду Тимановская завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске на дистанции 100 метров.

Вчера, 26 августа, истёк срок аукциона. Таким образом, медаль была продана за наибольшую предложенную цену.

Все средства от продажи медали, по словам Тимановской, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь. Однако в аэропорту спортсменка обратилась за помощью к японской полиции.

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