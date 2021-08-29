Россия будет бороться за право проведения чемпионата мира по футзалу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия хочет побороться за право проведения мирового первенства по футзалу.

Ранее сегодня в Москве победой сборной России завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Японии со счётом 5:2.

«Если говорить о запрете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), то это касается турниров под эгидой ФИФА. Эти ограничения скоро закончатся, в принципе, с учётом того, что мы хорошо играем в футзал, мы можем побороться за право проведения чемпионата мира и по футзалу. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы принять новые крупные футбольно-европейские турниры.

Безусловно, важна победа команды, но также значимо, что мы провели турнир на высоком уровне, как и все предыдущие соревнования, как и все большие футбольные турниры. Это очередное подтверждение того, что России можно доверять в плане организации турниров. Эта атмосфера праздника способствует развитию пляжного футбола. Это дополнительный интерес к виду спорта. Со всех точек зрения, этот чемпионат получился успешным», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».