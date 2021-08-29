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Россия будет бороться за право проведения чемпионата мира по футзалу

Россия будет бороться за право проведения чемпионата мира по футзалу
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия хочет побороться за право проведения мирового первенства по футзалу.

Ранее сегодня в Москве победой сборной России завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Японии со счётом 5:2.

«Если говорить о запрете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), то это касается турниров под эгидой ФИФА. Эти ограничения скоро закончатся, в принципе, с учётом того, что мы хорошо играем в футзал, мы можем побороться за право проведения чемпионата мира и по футзалу. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы принять новые крупные футбольно-европейские турниры.

Безусловно, важна победа команды, но также значимо, что мы провели турнир на высоком уровне, как и все предыдущие соревнования, как и все большие футбольные турниры. Это очередное подтверждение того, что России можно доверять в плане организации турниров. Эта атмосфера праздника способствует развитию пляжного футбола. Это дополнительный интерес к виду спорта. Со всех точек зрения, этот чемпионат получился успешным», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

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