Россияне Сарана и Антипов сыграли вничью в 4-м туре ЧЕ по шахматам

В Рейкьявике (Исландия) завершён четвёртый тур личного чемпионата Европы по шахматам. Единоличным лидером соревнований стал армянский гроссмейстер Роберт Оганесян – единственный, кто выиграл все четыре стартовые партии. Шедшие без поражений россияне Алексей Сарана и Михаил Антипов в четвёртом туре сыграли вничью друг с другом и входят в число 12 игроков, набравших по 3,5 очка. Столько же на счету россиянина Антона Демченко.

Россияне Давид Паравян и Евгений Романов входят в число участников, набравших 2,5 из 4 очков. У Александры Мальцевской – 1,5 очка.



Личный чемпионат Европы проходит с 25 августа по 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.



В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.