Кристина Тимановская — о травме: штанга весом 120 кг оторвалась от шеи и упала обратно

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что вынуждена сделать перерыв в тренировках из-за травмы шеи.

«К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что мне придётся взять паузу в тренировках из-за травмы в шее. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй.



Так вышло, что эту травму я получила как раз в Токио на тренировке. Конечно же, я сразу обратилась там к врачу, меня осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Намазали противовоспалительной мазью и сказали, что через пару дней все пройдёт. Могли, конечно, сделать и дополнительные обследования, ведь там было всё необходимое оборудование, но не стали. По итогу я жила с болью в шее месяц, а в пятницу, после МРТ, выяснилось, что у меня надрыв связок.



Я делала штангу весом 120 кг, и в момент, когда с ней вставала, она чуть-чуть оторвалась от шеи и упала обратно, я услышала щелчок и сразу почувствовала боль. На этом я закончила тренировку, но уже тогда понимала, что это обойдётся как минимум ушибом, а максимум — переломом.



И конечно все дальнейшие тренировки вызывали боль, как и соревнования, но я старалась её не замечать, ведь 5 лет шла к этому старту и хотела достойно выступить. По счастливому стечению обстоятельств никаких переломов у меня нет, но есть надрыв, который нужно лечить, и на это нужно время. Но я хочу сказать одно! Я никогда не сдамся. Сейчас я буду проходить интенсивное лечение для более быстрого выздоровления. Большое спасибо за понимание и поддержку! Скоро увидимся!» — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской

Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.