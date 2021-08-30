«Я похожа на эскортницу?» Синхронистка Субботина рассказала о предложениях в соцсетях

Четырёхкратная чемпионка мира, российская синхронистка Варвара Субботина рассказала, как с ней пытаются познакомиться в социальных сетях.

«Был какой-то борец, он мне сказал, что он вольный горец, который будет пасти горную лань. После этого сообщения я заблокировала человека, потому что для меня это странно. Предложения познакомиться, куда-то сходить, начать общаться приходят каждый день и не по одному. Но я на это не обращаю внимание. Я могу зайти посмотреть, что мне написали в директ, но крайне редко отвечу.



Предлагали ли что-то за деньги? Такое тоже было. Для меня это как минимум аморально. Говорю: «Я что, похожа на эскортницу?» После этого: «Да нет, вы что, мы совсем не это предлагаем». Но тем не менее расписывают по пунктам: что мне нужно сделать, с кем куда сходить. После того, как мне это присылают, человек либо отправляется в блок, либо я сначала пишу: «Здравствуйте, я таким не занимаюсь. Если вы ищете такого, это вам не сюда», а потом тоже блок», — цитирует Субботину Sport24.

Фото Варвары Субботиной доступны в её «инстаграме»