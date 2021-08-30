Кристина Тимановская объяснила, почему решила переехать в Варшаву

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, почему приняла решила переехать в Варшаву (Польша). Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

«Случилось то, чего мы все не ожидали, и нам пришлось иммигрировать в другую страну даже без вещей. Почему Варшава? Этот вопрос задавали все. Уверена, многие надеялись услышать историю о польских предках или план заработка на плантациях клубники. Но для нас это был выбор сердцем. Польша – европейское государство. Но по духу и менталитету она остаётся близкой всем постсоветским странам.



Мы привыкли к жизни в большом городе. Хотя в Беларуси мы жили за чертой города, но каждый день ездили в центр. На самом деле мы очень любим спокойную загородную жизнь с возможностью выезжать в город практически каждый день. И здесь, в Варшаве, у нас тоже есть такая возможность. Мы также хотим жить за городом, но если нам станет скучно, то мы всегда можем посетить этот огромный мегаполис. И ещё одним важным фактором стало то, что из Варшавы легче всего добраться до Минска.



Тут мы чувствуем себя как дома, потому что в Польше очень много моих соотечественников и здесь даже живут пару наших друзей, которые не так давно перебирались сюда по тем же причинам, что и мы. Польское правительство предоставляет нам очень много возможностей. Во-первых, виза, которую нам открыли сразу на год. Помощь с продолжением спортивной карьеры, а именно тренером, клубом, местом тренировок и даже стипендией.

Что касается города, то в Варшаву, как и в Польшу в целом, сложно влюбиться с первого взгляда. Чтобы понять и почувствовать это место, здесь нужно хоть немного пожить. Я поняла, что мне нравится Варшава примерно 6 лет назад, когда мы с Арсением путешествовали по Польше на машине и на целую неделю засели тут, в Варшаве. Тогда я поняла, что хочу быть частым туристом в этом городе, а спустя 6 лет я оказалась не просто туристом, а настоящим жителем», — в частности, написала Тимановская в своём «инстаграме».