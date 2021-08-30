Кристина Тимановская объяснила, почему решила переехать в Варшаву

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, почему приняла решила переехать в Варшаву (Польша). Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
«Случилось то, чего мы все не ожидали, и нам пришлось иммигрировать в другую страну даже без вещей. Почему Варшава? Этот вопрос задавали все. Уверена, многие надеялись услышать историю о польских предках или план заработка на плантациях клубники. Но для нас это был выбор сердцем. Польша – европейское государство. Но по духу и менталитету она остаётся близкой всем постсоветским странам.
Мы привыкли к жизни в большом городе. Хотя в Беларуси мы жили за чертой города, но каждый день ездили в центр. На самом деле мы очень любим спокойную загородную жизнь с возможностью выезжать в город практически каждый день. И здесь, в Варшаве, у нас тоже есть такая возможность. Мы также хотим жить за городом, но если нам станет скучно, то мы всегда можем посетить этот огромный мегаполис. И ещё одним важным фактором стало то, что из Варшавы легче всего добраться до Минска.
Тут мы чувствуем себя как дома, потому что в Польше очень много моих соотечественников и здесь даже живут пару наших друзей, которые не так давно перебирались сюда по тем же причинам, что и мы. Польское правительство предоставляет нам очень много возможностей. Во-первых, виза, которую нам открыли сразу на год. Помощь с продолжением спортивной карьеры, а именно тренером, клубом, местом тренировок и даже стипендией.
Что касается города, то в Варшаву, как и в Польшу в целом, сложно влюбиться с первого взгляда. Чтобы понять и почувствовать это место, здесь нужно хоть немного пожить. Я поняла, что мне нравится Варшава примерно 6 лет назад, когда мы с Арсением путешествовали по Польше на машине и на целую неделю засели тут, в Варшаве. Тогда я поняла, что хочу быть частым туристом в этом городе, а спустя 6 лет я оказалась не просто туристом, а настоящим жителем», — в частности, написала Тимановская в своём «инстаграме».
- 30 августа 2021
-
14:39
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
09:18
-
08:37
- 29 августа 2021
-
23:29
-
23:12
-
22:37
-
21:40
-
21:29
-
20:40
-
19:23
-
18:20
-
16:36
-
14:27
-
13:34
-
11:51
-
06:28
-
00:56
-
00:22
-
00:02
- 28 августа 2021
-
23:47
-
23:28
-
21:15
-
20:22
-
19:28
-
19:02
-
17:51
-
16:37
-
16:02
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11