Ромашина: многие поговаривают о том, чтобы убрать синхронное плавание из программы ОИ

Самая титулованная синхронистка в истории — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина выразила опасения насчёт будущего синхронного плавания в олимпийской программе.

«Действительно, ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди, и многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр. Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады.

Но мы очень надеемся, что это не будет сделано за счёт замены на женский дуэт. Количество медалей ограничено, и нам очень хочется развития, чтобы мы могли выигрывать не две, а три медали в нашем виде спорта. Но пока прогнозы неутешительные – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт. Но это всё только разговоры. Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всём мире», — приводит слова Ромашиной ТАСС.