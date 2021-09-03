Личный тренер Ласицкене рассказал, почему спортсменка получила травму накануне ОИ-2020

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал, почему спортсменка незадолго до Олимпиады в Токио получила травму.



«Когда Маша лишилась возможности соревноваться, её, образно говоря, закрыли в клетку как птицу. Птица в такой ситуации перестаёт петь, перестаёт летать. И, даже если клетку внезапно открывают, нужно время для того, чтобы прежние навыки восстановились. Когда наша привычная система подготовки оказалась на пути разрушения, мне пришлось на ходу искать правильный алгоритм, чтобы Маша снова обрела способность воспринимать и выполнять мои установки. Снова заложить всё это в подсознание можно было только с помощью многократных повторов. Но дело в том, что времени было очень мало. Поэтому, собственно, и произошла травма: я совместил в одной тренировке сразу несколько вещей, которые при нормальном течении тренировочного процесса делал в разные периоды», — приводит слова Габриляна RT.