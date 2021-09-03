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Симона Байлз откровенно ответила на вопросы болельщиков

Симона Байлз откровенно ответила на вопросы болельщиков
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз в свободное время сыграла со своими поклонниками в игру Never Have I Ever. Вопросы подписчики оставляли в «сториз» страницы Байлз в «Инстаграме».

Честно отвечая на вопросы о том, чего она никогда не делала, гимнастка рассказала, что пару раз уходила с тренировок, никогда не мошенничала на тестах, перенесла две операции, сломала ребро во время официального турне после Олимпиады-2016, но завершила шоу.

Болельщики узнали, что Байлз ни разу не убегала из дома тайком, никогда не дралась и не курила, получила штраф за превышение скорости, была в трёх круизах и недавно случайно зашла в мужской туалет. Симона рассказала, что у неё четыре немецких овчарки, а на её теле шесть татуировок.

Также чемпионка призналась, что никогда не изменяла своему парню Джонатану Оуэнсу. «Слишком преданна и слишком одержима. Хотя, возможно, меня и обманывают, кто знает», — написала Байлз, отвечая на этот вопрос.

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