Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам, у Сараны — бронза

В Рейкьявике завершился личный чемпионат Европы. В заключительном 11-м туре россиянин Антон Демченко сыграл вничью с Богданом-Даньелом Дяком из Румынии и, набрав 8,5 очка, выиграл турнир. Столько же очков в итоге и у немца Винсента Кеймера, который по дополнительным показателям стал вторым.
Третье место занял россиянин Алексей Сарана, в активе которого 8 очков. Четвёртым по коэффициенту стал Дяк, также набравший 8 очков.
Турнир являлся отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получили 23 лучших участника. Помимо Демченко и Сараны, на Кубок мира также отобрался россиянин Михаил Антипов, в активе которого 7,5 очка.
Евгений Романов занял 39-е место, Давид Паравян – 48-е. Они набрали по 6,5 очка. В активе Александры Мальцевской 5,5 очка – это 94-е место (лучшее из принимавших участие в турнире женщин).
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