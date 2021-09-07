«Влетели две курочки». Лидия Иванова объяснила успех российских гимнасток на Играх-2020

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова объяснила, как российским гимнасткам удалось выиграть золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Олимпийскими чемпионками стали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
«Во-первых, потому что они готовы были хорошо. Во-вторых, сыграл роль тот подъём, когда победили мальчишки, их друзья. Они на сборах находятся больше, чем в семьях. У нас был супермолодой состав. Когда из-за пандемии на год передвинулась Олимпиада, для кого-то это стало концом спортивной карьеры. У девочек же влетели две курочки. Раньше они бы не имели права выступать по возрасту. Это Уразова и Листунова. Здорово, что они влетели. Они же ещё совсем юные.
Ангелина Мельникова — красотка, мы уже знаем её силу и возможности. Мы знали возможности Ахаимовой. Это одна из старших девочек, но она не шла по всем снарядам. Можете представить, как тренерский штаб — Андрей Родионенко, Валентина Родионенко, Валерий Алфосов, Ольга Булгакова — скрупулёзно рассчитал все подходы, даже номерные: здесь пойдёт Уразова первая, там — Листунова, а там пойдёт прыгать Ахаимова. Вот какое мастерство и профессионализм, а не дилетантство, руководили этой подготовкой», — сказала Иванова в программе «Фетисов».
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