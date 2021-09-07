В Санкт-Петербурге стартовало юниорское Первенство России по парусному спорту

В Санкт-Петербурге стартовало Первенство России по парусному спорту в юношеских классах. Данные соревнования являются отборочными в молодёжную сборную России.

В Первенстве примут участие 368 спортсменов, на протяжении пяти гоночных дней юные яхтсмены будут выявлять сильнейших в шести юношеских классах – «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», 420, 29-й, «Техно» и «Накра 15».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Акватория Невской губы Финского залива – самая необычная акватория в нашей стране. На ней очень сложно гоняться. Шедевры современной архитектуры, которые появились вдоль береговой линии в последние годы, такие как Западный скоростной диаметр, «Лахта центр» и «Газпром Арена», очень здорово влияют на направление и силу ветра. В связи с этим гонщикам очень непросто разбираться с розой ветров. Здесь даже именитые гонщики, неоднократные участники и призёры Олимпийских игр порой не знают, как правильно вести яхту. Задача участников первенства России в юношеских классах – разобраться в ветровых условиях, сориентироваться по короткой и неприятной волне, всё время держать яхту на скорости и в то же время не упускать соперников», — приводит слова главного судьи Владимира Комеля пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга.

В самом многочисленном и конкурентном классе (96 спортсменов) на регате – «Лазер 4.7» после первого дня возглавил турнирную таблицу Кирилл Мосин, представляющий Москву. Среди девушек сильнейшей в первый день стала Владислава Подыряка (Санкт-Петербург).

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В классе «Лазер-радиал» по итогам первого соревновательного дня лидерство захватили два петербургских гонщика – Михаил Хоменко (Академия) и Дмитрий Головкин («Крестовский остров»). В женском зачёте лучшей стала москвичка Луиза Галяутдинова.

На дистанции скоростных классов 29-й и «Накра 15», где было проведено по три гонки, лидируют экипажи Максим Бондарь и Данила Рерих («Крестовский остров») и Антон Тетерин и Анастасия Гладких («СШОР №9», Азов). Среди девушек на дистанции 29-й лучше всех выступил экипаж из московской школы «Хлебниково» Дарья Матросова и Альбина Денисова.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Остальные результаты первого соревновательного дня доступны здесь.

Организаторы регаты – Академия парусного спорта и Яхт-клуб Санкт-Петербурга, при поддержке ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», и совместно с СППС.