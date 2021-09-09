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Синхронистка Светлана Колесниченко объяснила, почему не стремится быть солисткой

Синхронистка Светлана Колесниченко объяснила, почему не стремится быть солисткой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, что не стремится со следующего сезона занять место солистки, которое долгое время занимала её партнёрша по дуэту Светлана Ромашина. У Колесниченко три золота чемпионатов мира 2017 и 2019 годов за выступления в соло.

«Стремлюсь ли к тому, чтобы стать солисткой? Скорее всего, ей станет Варя Субботина. У меня был опыт сольных выступлений после Олимпийских игр в Рио. До этого я выступала в этом виде лишь на юниорском уровне, а тогда попала в ситуацию, когда Ромашина взяла тайм-аут, впереди был чемпионат мира в Будапеште и нужно было готовить сразу две сольные программы.

Когда мы только начинали те программы ставить, я понимала, что в воде, прошу прощения, я просто бревно. Особенно в сравнении с тем, как работала в соло Ромашина. Не знаю, как Татьяна Евгеньевна из меня достала всё то, что нам в итоге удалось показать, но она реально вытащила и вывернула наизнанку всю мою душу в тех программах. Мне кажется, это было самое выстраданное соло в мире. Поэтому сейчас я с лёгкой душой не буду концентрироваться на сольных выступлениях. Хотя это уже не так страшно.

Если вдруг окажется так, что Варе будет тяжело тянуть все виды программы — а это, помимо соло, дуэта и группы, ещё и комбинация и, возможно, хайлайты, — я с удовольствием заберу какую-то из программ. Просто на данный момент у нас обговорено, что Варя будет делать два соло и два дуэта, а я пока буду выступать только в дуэтах. Сейчас, пока тренировки не начались, это разделение достаточно условно, но если будут силы, будет желание, то почему бы и нет?» — приводит слова Колесниченко RT.

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