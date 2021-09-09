Синхронистка Светлана Колесниченко объяснила, почему не стремится быть солисткой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, что не стремится со следующего сезона занять место солистки, которое долгое время занимала её партнёрша по дуэту Светлана Ромашина. У Колесниченко три золота чемпионатов мира 2017 и 2019 годов за выступления в соло.
«Стремлюсь ли к тому, чтобы стать солисткой? Скорее всего, ей станет Варя Субботина. У меня был опыт сольных выступлений после Олимпийских игр в Рио. До этого я выступала в этом виде лишь на юниорском уровне, а тогда попала в ситуацию, когда Ромашина взяла тайм-аут, впереди был чемпионат мира в Будапеште и нужно было готовить сразу две сольные программы.
Когда мы только начинали те программы ставить, я понимала, что в воде, прошу прощения, я просто бревно. Особенно в сравнении с тем, как работала в соло Ромашина. Не знаю, как Татьяна Евгеньевна из меня достала всё то, что нам в итоге удалось показать, но она реально вытащила и вывернула наизнанку всю мою душу в тех программах. Мне кажется, это было самое выстраданное соло в мире. Поэтому сейчас я с лёгкой душой не буду концентрироваться на сольных выступлениях. Хотя это уже не так страшно.
Если вдруг окажется так, что Варе будет тяжело тянуть все виды программы — а это, помимо соло, дуэта и группы, ещё и комбинация и, возможно, хайлайты, — я с удовольствием заберу какую-то из программ. Просто на данный момент у нас обговорено, что Варя будет делать два соло и два дуэта, а я пока буду выступать только в дуэтах. Сейчас, пока тренировки не начались, это разделение достаточно условно, но если будут силы, будет желание, то почему бы и нет?» — приводит слова Колесниченко RT.
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