Чемпионка ОИ Колесниченко: муж на море постоянно останавливает: только не задирай ноги!

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко призналась, что во время отдыха на море может выныривать ногами вверх.

«Не включается ли желание в отпуске выныривать из моря вверх ногами? Стопроцентно в точку попали. Муж постоянно меня останавливает: только не задирай ноги на отдыхе, пожалуйста, только не задирай. А это, видимо, в привычку входит до такой степени, что удержаться становится совершенно невозможно. В море — особенно. Солёная вода более выталкивающая. Более ощутимо на плаву держит. Это очень хорошо чувствуется руками. Прежде всего плотность воды. Не знаю даже, как объяснить. Когда долго не плаваешь, как, например, я сейчас, когда месяц в бассейн не приходила, чувство воды пропадает. Нужно недельку-другую заново привыкать к ощущениям», — цитирует Колесниченко «RT на русском».

Светлана также ответила на вопрос, сколько она может провести под водой без воздуха.

«Не знаю. Думаю, что три минуты под водой легко просидит любая из наших девочек. Лично мне трудно долго сидеть под водой без движения — боюсь задохнуться», — сказала Колесниченко.